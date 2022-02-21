На Елену Янчук составил протокол из-за акции в Троицке

На депутата Мосгордумы от КПРФ Елену Янчук составили протокол о нарушении правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) в Троицке. По этой статье ей грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

"Никакой незаконной акции там не было, а с троичанами работаю по их обращениям. Вместо этого лучше бы власти начали переговоры с людьми по ситуации с Троицким лесом!" - рассказала она.

Напомним, Елену Янчук задержали сегодня, отвезли в ОВД Измайлово и удерживали там без объяснения причин. 12 февраля она участвовала в народном сходе в Троицком лесу, где разгорелись протесты из-за масштабной вырубки под застройку. После этого схода, который закончился жесткими задержаниями со стороны полиции, уже были арестованы, либо оштрафованы несколько активистов.