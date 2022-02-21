В Челябинске суд отменил приговор учредителю компании "Речелстрой"

Челябинский областной суд отменил приговор в отношении учредителя компании "Речелстрой" Андрея Пязока и бывшего генерального директора компании Сергея Вегельмана. Дело направлено прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, в июле 2021 года Пязок и Вегельман были признаны виновными в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве. Суд приговорил Пязока к 2 годам в колонии-поселении, а Вегельмана к 1,5 годам в колонии-поселении.

Обвиняемые в 2014-2017 гг. направили более 617 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. В связи с этим они не смогли достроить дома в микрорайоне "Чурилово Lake City" и передать квартиры дольщикам. Потерпевшими по делу признаны более 1,5 тыс. человек.

Приговор был обжалован. Прокурор в апелляционном представлении просил вернуть квалификацию, предъявленную обвинением, и усилить назначенное наказание. Сторона защиты просила смягчить приговор, назначив условное наказание, либо прекратить уголовное дело, поскольку в ходе его расследования был возмещен ущерб на сумму более 197 млн рублей.

Пязок был задержан 12 декабря 2017 года, через месяц после того, как дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления.

В ноябре 2019 года дольщики рассказали в суде, почему приняли решение стать участниками долевого строительства. По словам дольщиков, их привлекла масштабная реклама микрорайона "Чурилово Lake City", а владельцем "Речелстрой" являлся депутат от "Единой России", поэтому они доверились компании.