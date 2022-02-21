Создание креативного кластера "Домна" потребует 150 миллионов

Для создания креативного кластера "Домна" на Вайнера,16 в Екатеринбурге потребуется 150 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), помочь с финансированием может любой желающий, а 100 самых крупных благотворителей будут указаны в именной табличке на центральной входной площади кластера.

Финансовую помощь также оказывают сам СОФПП, спонсоры и представители бизнеса. Все собранные деньги пойдут на ремонт и оборудование штаб-квартиры "Домна".

По словам директора фонда Валерия Пиличева, краудфандинг - это возможность стать участником проекта, который будет новой достопримечательностью уральской столицы.

Напомним, что название "Домна" было выбрано среди почти 2 тысяч вариантов от 1 тыс. 26 участников. Лучшими из них признаны Авангард, АГАФУРОВЪ, ARTерия, Генерация, Гильдия, ГорКИ, Домна, Сплав, Смена и Среда: все они будут размещены на стенде на территории кластера. Организатором конкурса выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, который пообещал автору лучшего названия ноутбук MacBook Air.