Большинство россиян поддерживает решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР

78% россиян поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР, которых эвакуируют в связи с обострением ситуации в Донбассе. Об этом говорится в результатах исследования ВЦИОМ.

Против данного шага выступили 13% опрошенных.

Также большинство респондентов (75%) высказались в поддержку решения президента России об единовременной выплате беженцам в размере десяти тысяч рублей. Не поддерживают эту меру 18%.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. 43 российских региона готовы принять беженцев.

Правительство РФ выделило из своего резервного фонда 5 млрд рублей на выплаты пособия эвакуированным из Донбасса. Каждый из них получит по 10 тысяч рублей.