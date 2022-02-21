Фестиваль Ural Music Night объявил о приеме заявок

Фестиваль "Уральская Ночь музыки" сегодня объявил о приеме заявок от музыкантов.

Как сообщили Накануне.RU организаторы Ural Music Night, подать заявку на участие можно из любого города и из любой страны. Они принимаются с 21 февраля по 21 марта на сайте: crm.uralmusicnight.ru. Никаких ограничений по жанрам и стилям нет.

Напомним, что в 2022 году фестиваль запланирован на 24 июня. На Урале планируется снова собрать 300 тысяч гостей, 3 тысячи музыкантов, провести концерты на 100 сценах. Также запланирована конференция по актуальным вопросам музыкальной индустрии: о продвижении креативных событий и проектов, о партнерстве с брендами, об актуальных возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей.

"И это будет только репетиция фестиваля следующего года, который пройдет в год 300-летия Екатеринбурга", - отмечают организаторы.