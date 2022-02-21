21 Февраля 2022
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Уральская ночь музыки, Ural Music Night (2021) | Фото: Павел Пушмин

Фестиваль Ural Music Night объявил о приеме заявок

Фестиваль "Уральская Ночь музыки" сегодня объявил о приеме заявок от музыкантов.

Как сообщили Накануне.RU организаторы Ural Music Night, подать заявку на участие можно из любого города и из любой страны. Они принимаются с 21 февраля по 21 марта на сайте: crm.uralmusicnight.ru. Никаких ограничений по жанрам и стилям нет.

Напомним, что в 2022 году фестиваль запланирован на 24 июня. На Урале планируется снова собрать 300 тысяч гостей, 3 тысячи музыкантов, провести концерты на 100 сценах. Также запланирована конференция по актуальным вопросам музыкальной индустрии: о продвижении креативных событий и проектов, о партнерстве с брендами, об актуальных возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей.

"И это будет только репетиция фестиваля следующего года, который пройдет в год 300-летия Екатеринбурга", - отмечают организаторы.

Теги: Ural Music Night, заявки, фестиваль, Екатеринбург



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Ранее 17.02.2022 20:11 Мск Ural Music Night в Екатеринбурге запланирована на 24 июня


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