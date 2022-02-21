21 Февраля 2022
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

На пост главы Снежинска претендуют пять кандидатов

В Снежинске пять человек подали документы для участия в конкурсе на пост главы города, передает корреспондент Накануне.RU.

Документы подали пенсионер Александр Лапшин, заместитель директора АО "Трансэнерго" Андрей Пульников, специалист ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ имени Забабахина" Андрей Сычев, заместитель председателя собрания депутатов Марат Ягафаров и директор ООО "Портал" Роман Юрков.

Конкурс состоится 24 марта.

Добавим, что глава Снежинска Игорь Сапрыкин в конкурсе не участвует.

Теги: конкурс, глава, выборы,



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