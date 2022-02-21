На пост главы Снежинска претендуют пять кандидатов
В Снежинске пять человек подали документы для участия в конкурсе на пост главы города, передает корреспондент Накануне.RU.
Документы подали пенсионер Александр Лапшин, заместитель директора АО "Трансэнерго" Андрей Пульников, специалист ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ имени Забабахина" Андрей Сычев, заместитель председателя собрания депутатов Марат Ягафаров и директор ООО "Портал" Роман Юрков.
Конкурс состоится 24 марта.
Добавим, что глава Снежинска Игорь Сапрыкин в конкурсе не участвует.