21 Февраля 2022
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Общество
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

О завершении пандемии может быть объявлено в конце года, - представитель ВОЗ

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что о завершении пандемии могут объявить в конце 2022 года.

По ее словам, это не значит, что вирус уйдет, но значит, что не будет больших всплесков случаев инфицирования.

"Есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда "омикрон" обойдет весь земной шар", - сказала Вуйнович ТАСС.

Ранее в ВОЗ предупредили о появлении новых многочисленных вариантов COVID-19 в будущем. Главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан заявила, что пандемия коронавируса далека от своего завершения.

Также в ВОЗ предположили, что европейский регион, включая Россию входит в новую, менее острую фазу пандемию.

Теги: пандемия, воз, коронавирус



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