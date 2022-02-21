21 Февраля 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Уральца отправили в колонию строгого режима за ложное сообщение об угоне

Суд на Среднем Урале вынес приговор по уголовному делу жителя Тавды. Мужчину признали виновным в ложном доносе о преступлении и отправили его в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 15 декабря прошлого года: пьяный уралец, не имеющий к тому же водительских прав, сел за руль принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-21102. Не справившись с управлением, он съехал на обочину, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Придя домой и желая избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения при отсутствии прав, он обратился в полицию с заявлением об угоне своей машины. При этом мужчина прекрасно осознавал, что его сообщение является ложным. Очень скоро это подтвердили и полицейские.

Как отметили в прокуратуре, вину уралец признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Тавдинский районный суд, с учетом рецидива преступлений, назначил мужчине 1 год лишения свободы. Отбывать этот срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Теги: угон, суд, колония, приговор



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