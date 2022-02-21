Опять не справился: Куйвашев не смог разобраться с агрессивными мигрантами за 4 дня

21 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

Опять не справился: Куйвашев не смог разобраться с агрессивными мигрантами за 4 дня

Четыре дня, выделенные губернатором Евгением Куйвашевым на решение вопроса с буйными мигрантами, уже прошли. Однако найти и арестовать полиция успела только двоих из пяти подростков, избивших педагога и ее дочь в Екатеринбурге.
Читайте также:

Напомним, что после инцидента 11 февраля свердловский глава заявил, что разберется с мигрантским "беспределом". 17 февраля Евгений Куйвашев поручил проанализировать все аналогичные случаи, связаться со всеми пострадавшими, подготовить соответствующие документы. Вице-губернатору глава поручил встретиться со всеми диаспорами южан и предупредить о жестком пресечении таких вопросов. За это время специалистам также было поручено проанализировать правомерность нахождение данных подростков и их семей на территории РФ и Свердловской области.

"Работу завершить за четыре дня. И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях, доложите мне лично", - заявил губернатор.

На сегодняшний день - 21 февраля:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, на данный момент следствие готово предоставить общественности только уже имеющуюся информацию. Сам губернатор об итогах также еще не отчитался.

Интересно, что по словам самого Евгения Куйвашева, "подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны" и "их знает полиция". Более того, после заседания с диаспорами вице-губернатор Олег Чемезов заявил, что современные девушки своим внешним видом сами провоцируют мигрантов к непотребному поведению. Действия губернатора и его команды вызвали серьезную критику и сомнения у общественности касательно адекватного выполнения указов свердловского главы, о чем не раз критически высказывался депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Отметим, что и другое "личное" поручение губернатора не было исполнено в сроки. На поимку и стерилизацию бездомных собак Куйвашев выделил местным градоначальникам две недели. В комментариях люди возмутились, что для выполнения распоряжения в регионе нет питомников, способных финансово обеспечить уход за всеми отловленными животными. Указывалось и на длительность процедуры заключения договора с организациями по отлову четвероногих, что не вписывалось во временные ограничения.

Срок миссии завершился в пятницу 18 февраля, с поставленной задачей пока справляются только три города: Нижний Тагил, Красноуфимск и Краснотурьинск. Часть мэров заявила, что у них нет денег на выполнение требований губернатора, а в Североуральске, где остро стоит проблема со стаями бродячих собак, к отлову и приступили только сегодня.

Активизацию медиаактивности губернатора и погоню за хайпом в соцсетях наблюдатели связывают с приближающимися выборами и задаются вопросом, будут ли проблемы граждан волновать губернатора и после выборов.

Теги: мигранты, бездомные собаки, губернатор, Куйвашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.02.2022 09:56 Мск Вице-губернатор Чемезов разъяснил свои слова о современных девушках и мигрантах
Ранее 21.02.2022 09:41 Мск "Сортировка – чуть ли не гетто": Варламов о нападении мигрантов в Екатеринбурге
Ранее 20.02.2022 09:34 Мск Вице-губернатор Свердловской области обвинил девушек в том, что их бьют и насилуют мигранты
Ранее 18.02.2022 21:53 Мск Патрушев назвал напряженной ситуацию с миграционным потоком на Урале
Ранее 18.02.2022 16:47 Мск Якушев: Мигрантов, нарушающих закон, будут депортировать без возможности вернуться в РФ
Ранее 18.02.2022 16:13 Мск На встрече с диаспорами в Свердловской области решили лучше воспитывать молодое поколение
Ранее 18.02.2022 15:04 Мск Суд арестовал второго подростка из банды, нападавшей на женщин в Екатеринбурге
Ранее 18.02.2022 14:05 Мск Одного из подростков-мигрантов, подозреваемых в избиении женщин на Сортировке, отправили под арест
Ранее 18.02.2022 12:43 Мск В грузинской диаспоре критикуют работу замов Куйвашева в миграционном вопросе
Ранее 18.02.2022 12:40 Мск Силовики ищут очевидцев нападения мигрантов на педагога и ее дочь в Екатеринбурге
Ранее 18.02.2022 11:30 Мск Не как надо, а как удобно. Депутат Мосгордумы Медведев раскритиковал подход Куйвашева к проблеме мигрантов
Ранее 18.02.2022 09:31 Мск Екатеринбургскую овощебазу "шерстят" силовики
Ранее 18.02.2022 08:53 Мск В Свердловской области пока не планируют ограничивать мигрантов в выборе профессии
Ранее 17.02.2022 15:45 Мск По делу об избиении девушки и ее матери в Екатеринбурге задержаны двое студентов
Ранее 17.02.2022 11:30 Мск Свердловский губернатор поручил за 4 дня разобраться с мигрантами, избившими педагога и ее дочь
Ранее 17.02.2022 08:26 Мск Азербайджанская диаспора готова выплатить моральную компенсацию за избиение мигрантами педагога с дочерью
Ранее 16.02.2022 12:24 Мск Бастрыкин поручил срочно найти мигрантов, избивших женщину и ее дочь в Екатеринбурге
Ранее 16.02.2022 10:13 Мск Куйвашев решил лично разобраться с мигрантами, избившими педагога и ее дочь в Екатеринбурге


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4280

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети