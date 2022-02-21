Опять не справился: Куйвашев не смог разобраться с агрессивными мигрантами за 4 дня

Четыре дня, выделенные губернатором Евгением Куйвашевым на решение вопроса с буйными мигрантами, уже прошли. Однако найти и арестовать полиция успела только двоих из пяти подростков, избивших педагога и ее дочь в Екатеринбурге.

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Напомним, что после инцидента 11 февраля свердловский глава заявил, что разберется с мигрантским "беспределом". 17 февраля Евгений Куйвашев поручил проанализировать все аналогичные случаи, связаться со всеми пострадавшими, подготовить соответствующие документы. Вице-губернатору глава поручил встретиться со всеми диаспорами южан и предупредить о жестком пресечении таких вопросов. За это время специалистам также было поручено проанализировать правомерность нахождение данных подростков и их семей на территории РФ и Свердловской области.

"Работу завершить за четыре дня. И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях, доложите мне лично", - заявил губернатор.

На сегодняшний день - 21 февраля:

Арестованы только двое из пяти подростков, участвовавших в нападении на екатеринбурженок;

Результатом диалога с диаспорами стали решения по проведению среди подрастающего поколения воспитательных бесед.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, на данный момент следствие готово предоставить общественности только уже имеющуюся информацию. Сам губернатор об итогах также еще не отчитался.

Интересно, что по словам самого Евгения Куйвашева, "подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны" и "их знает полиция". Более того, после заседания с диаспорами вице-губернатор Олег Чемезов заявил, что современные девушки своим внешним видом сами провоцируют мигрантов к непотребному поведению. Действия губернатора и его команды вызвали серьезную критику и сомнения у общественности касательно адекватного выполнения указов свердловского главы, о чем не раз критически высказывался депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Отметим, что и другое "личное" поручение губернатора не было исполнено в сроки. На поимку и стерилизацию бездомных собак Куйвашев выделил местным градоначальникам две недели. В комментариях люди возмутились, что для выполнения распоряжения в регионе нет питомников, способных финансово обеспечить уход за всеми отловленными животными. Указывалось и на длительность процедуры заключения договора с организациями по отлову четвероногих, что не вписывалось во временные ограничения.

Срок миссии завершился в пятницу 18 февраля, с поставленной задачей пока справляются только три города: Нижний Тагил, Красноуфимск и Краснотурьинск. Часть мэров заявила, что у них нет денег на выполнение требований губернатора, а в Североуральске, где остро стоит проблема со стаями бродячих собак, к отлову и приступили только сегодня.

Активизацию медиаактивности губернатора и погоню за хайпом в соцсетях наблюдатели связывают с приближающимися выборами и задаются вопросом, будут ли проблемы граждан волновать губернатора и после выборов.