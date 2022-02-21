Ямальцы пожаловались на очереди в поликлиниках

Жители Лабытнанги жалуются на очереди в кабинет неотложной помощи в поликлинике, передает корреспондент Накануне.RU.

В местной группе социальной сети "ВКонтакте" интернет-пользователь на условиях анонимности посетовал, что в кабинет №109 неотложной помощи люди вынуждены стоять с температурой, головной болью, кашлем.

"Врач-терапевт, видимо в прошлой жизни была черепаха, одного пациента принимает по 20-30 минут. В очереди 18 человек - 18×20=360, итого последний пациент в очереди простит шесть часов!" - возмущается автор сообщения.

В комментариях большинство подписчиков поддержали автора, отметив, что в очередях приходится стоять около пяти часов. Впрочем, были и те, кто вступился а врача:

"Врач-терапевт принимает максимально быстро, как это позволяет сделать весь объем проводимых действий. Измерение температуры тела, описать жалобы пациента, назначить лечение и оформить больничный лист, знаете это все требует времени! Причем врач принимала до последнего клиента, времени было десятый час вечера! Вечно недовольный всем аноним, не болейте и сидите дома! А нашим врачам спасибо!" - сообщил интернет-пользователь Александр.

"Никто не понимает, что врачей не хватает, они, представляете, тоже болеют. Да-да, именно. А принимает врач долго, потому что надо осмотреть, опросить, назначить лечение. Это не 10 минут. Быстро будет принимать, опять недовольные начнут писать, принимают "на отвали", - отметила подписчица Ирина.

В пресс-службе ЦГБ Лабытнанги, пояснили, что медленная работа врачей связана с ростом больных и со сменой программного обеспечения.

"Просим относиться с пониманием к сложившейся ситуации. Много заболевших. Идет смена программного обеспечения, врач работает в двух программах одновременно. Мы обязательно окажем медицинскую помощь всем", — уточнили представители медучреждения.