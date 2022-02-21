ДТП с участием "скорой" в Екатеринбурге: четыре человека в больнице

В понедельник в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня днем около дома №117 на улице Фурманова. По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель" не предоставил преимущество автомашине скорой медицинской помощи, которая двигалась с включенными световыми и звуковыми сигналами. Произошло столкновение, в результате которого "скорую" отбросило на пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет, и на остановившийся автомобиль "Тойота Рав 4".

Пострадали три пассажира "скорой помощи" и один пешеход. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения.

Сотрудники полиции установили, что за рулем "Газели" сидел 30-летний мужчина, имеющий водительский стаж в 9 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД они привлекался 3 раза. Сам шофер пояснил, что не услышал звуковой сигнал и старался успеть проехать на зеленый сигнал светофора.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.