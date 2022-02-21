Полиция Канады рассматривает связь "Конвоя свободы" с нападением на стройку газопровода

Канадская полиция продолжает расследование нападения на стройку газопровода в Британской Колумбии.

Владелец трубопровода, TC Energy, заключил соглашения с избранными советами коренных народов вдоль маршрута трубопровода, но некоторые из наследственных вождей коренных народов выступают против проекта. Активисты-экологи и защитники земель коренных народов стремились помешать строительству трубопровода, однако Верховный суд Британской Колумбии выдал компании судебный запрет, запрещающий протестующим вмешиваться в строительные работы компании.

На прошлой неделе около двадцати человек разгромили рабочую площадку Coastal GasLink. По предварительным оценкам, ущерб составил миллионы долларов. В сообщении компании указывается, что из-за опасений за жизнь рабочих и членов их семей очевидцы нападения пока не могут лично рассказать о произошедшем.

Сейчас известно лишь то, что 17 января около полуночи по местному времени два десятка неизвестных в масках и камуфляже с топорами атаковали ворота стройплощадки. Охранники не смогли дать им отпор, однако организовали эвакуацию рабочих.

Нападавшие разгромили общежития рабочих и подожгли часть строительной техники. Несколько единиц также были угнаны и использовались для повреждения газопровода.

Шоссе неподалёку от места происшествия ранее блокировалось грузовиками "Конвоя свободы". Есть ли связь между протестующими и дальнобойщиками — пока неизвестно, однако требования "вернуть землю", написанные на стенах разгромленных вагончиков, отражают скорее повестку коренных народов, чем участников "Конвоя свободы".

Сроки возобновления работ пока неизвестны.

Изначально планировалось завершить строительство газопровода к 2023 году. По нему планируется доставлять газ для завода LNG Canada в Китимате. Плановая мощность завода — 14 млн тонн СПГ в год. Среди его акционеров: Shell (40%), PETRONAS (25%), PetroChina (15%), Mitsubishi Corporation (15%) и KOGAS (5%).