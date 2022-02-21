Погранпункт в Ростовской области полностью разрушен снарядом, выпущенным с Украины

Выпущенный с Украины снаряд полностью разрушил пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в 9:50 утра. Пункт находится в селе Щербаково, в 150 метрах от российско-украинской границы.

На месте работают саперы. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 20 февраля около четырех часов утра снаряд, прилетевший со стороны Украины, взорвался в Тарасовичем районе Ростовской области. Инцидент произошел в километре от границы и в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Пострадавших и разрушений нет.

Позже СМИ сообщили, что еще один снаряд разорвался в Тарасовском районе Ростовской области, предположительно, это боеприпас от реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

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