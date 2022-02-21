В Кремле разбираются, были ли сигналы от спецслужб США о возможных терактах в РФ

В Кремле разбираются, поступали ли сигналы от США по линии спецслужб о возможных терактах, которые якобы могут произойти в России в ближайшее время.

Как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ему в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были. Представитель Кремля назвал необычной практикой публикацию американского посольства, пишут "Известия".

Напомним, посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американских граждан о существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге. Теракты якобы возможны в районах вдоль границы РФ и Украины.

Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал "необычным" содержание предупреждения американского диппредставительства в Москве о возможных терактах на объекты инфраструктуры в РФ.