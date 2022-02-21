В Башкирии продолжаются протесты против французских пчел

В Башкирии не утихают протесты против французских пчеловодов, которые собираются разводить на арендованной земле иностранных насекомых.

Местные пасечники опасаются, что в результате французские пчелы смешаются с башкирскими и испортят генофонд насекомых, которые производят уникальный, известный во всей России башкирский мед.

На первые протесты жители нескольких сел Ишимбайского района в начале февраля.

Хуторян беспокоит, что проект французских инвесторов (около 4 млрд руб.) одобрен республиканскими властями и включен в число приоритетных для Башкирии.