21 Февраля 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.ru

"Сохраняйте спокойствие": на Среднем Урале проверят систему оповещения населения

На Среднем Урале в разгар непростой ситуации на Донбассе решили проверить региональную систему оповещения.
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Как сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Тагила, 2 марта 2022 года в 10 часов 40 минут по местному времени будут включены электросирены и уличные пункты региональной системы оповещения населения. Продолжительность включения составит одну минуту. Уточняется, что проверка является плановой.

"Просьба к населению во время звучания электросирен не прерывать своих занятий, работ и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в детских дошкольных учреждениях Екатеринбурга стартовали военные игры: территорию начали украшать российскими флагами и плакатами с надписью "Зарница". А незадолго до этого учеников школ озадачил внезапный тест "Армия моей страны".

Ранее Госдума приняла постановление об обращении к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР. В конце прошлой недели в РФ начали эвакуировать беженцев из этих республик.

Теги: оповещение, система, проверка, Средний Урал



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