Креков: Средний Урал готов принять беженцев из ДНР И ЛНР

В Свердловской области готовы принять беженцев из ОЛН и ДНР по примеру остальных регионов. Об этом заявил замгубернатора Павел Креков, добавив, что рабочая группа по подготовке к приему беженцев уже заработала.

"Мы готовим места размещения для этих людей. Естественно, они будут обеспечены всей необходимой медицинской помощью, особое внимание санитарной безопасности, потому что в случае прибытия на территорию области, все они будут специально обследованы. Учебные заведения области готовы первоначально организовать дистанционное обучение на период обследований, а потом и прямое обучение для всех тех, кто в этом будет нуждаться. Если будут люди с ограничениями по здоровью или какие-то ограничения, связанные с передвижением, министерство социальной политики специально для них готовит места. Даже если будут приезжать организованные коллективы детских домов, они будут готовы их принимать. Поэтому сейчас очень большая работа всеми ведомствами делается и управление внутренних дел и Национальная гвардия, конечно министерство общественной безопасности, для того чтобы мы смогли организованно и достаточно качественно этих людей, попавших, к сожалению, в беду, принять здесь у себя", - сообщил Креков.

По его словам, свердловчане уже изъявляют желание помочь переселенцам. В основном среди беженцев будут дети, женщины и люди пожилого возраста. На данный момент предполагается, что в регион прибудет 600 беженцев из Донбасса. Разместить их собираются в санаториях "Нижние Серги", "Самоцветы" и спецбольнице "Липовка".

"Мы, как и многие субъекты РФ готовы к приему вынужденных переселенцев, которых с полным основанием можно назвать братьями и сестрами и помочь в трудную минуту. Уже открыты пункты сбора гуманитарной помощи, этим занимается отделение Красного креста и волонтерские отряды. Хочу поблагодарить активных граждан, которые уже заявили о готовности предоставить вещи и принять знакомых – за эти годы выстроилось много человеческих контактов с теми, кто сейчас вынужден временно покинуть свое жилье", добавил замгубернатора.

Напомним, что в Екатеринбурге стартовал сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Принести продукты питания, одежду и средства гигиены можно на улицу Фучика, 3 с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.