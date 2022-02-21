Путин собрал Совбез России на внеочередное заседание
Президент России Владимир Путин в эти минуты проводит внеочередное заседание Совета безопасности.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о более регулярных совещаниях президента с постоянными членами СБ РФ.
При этом тему мероприятия представитель Кремля не назвал, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область. Министр займется там созданием условий для размещения беженцев из ДНР и ЛНР, их обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.