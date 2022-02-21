21 Февраля 2022
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Политика
Владимир Путин Совбез (2016) | Фото: пресс-служба президента РФ

Путин собрал Совбез России на внеочередное заседание

Президент России Владимир Путин в эти минуты проводит внеочередное заседание Совета безопасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о более регулярных совещаниях президента с постоянными членами СБ РФ.

При этом тему мероприятия представитель Кремля не назвал, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область. Министр займется там созданием условий для размещения беженцев из ДНР и ЛНР, их обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Теги: путин, совбез, песков



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