Пермский край впервые занял третью строчку по суточному приросту заболевших COVID-19

21 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

Пермский край впервые занял третью строчку по суточному приросту заболевших COVID-19

Пермский край впервые занял третью строчку по суточному приросту числа заболевших COVID-19, сообщили Накануне.RU в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в регионе было зафиксировано 5 093 новых случая заболевания. Также сообщается, что за сутки в Прикамье в стационары госпитализировано 282 заболевших, 21 инфицированный умер. 5 520 человек за сутки выздоровели. Лечение в стационарах проходят 4 065 человек, из них у 323 состояние оценивается как тяжелое. 52 489 жителей края находятся на карантине. С начала пандемии в регионе заболели 287 951 человек, 205 268 человек выздоровели.

Лидером по суточному числу заболевших на сегодняшний день является Санкт-Петербург - 9 043 человек и Красноярский край - 5 297.

Москва, которая до 15 февраля лидировала в рейтинге по суточному приросту заболевших, в этот раз занимает шестое место по суточному приросту заболевших - 4 997 человек за сутки.

Всего в России выявлено 152 337 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 8 835 человек, на 14,82% меньше по сравнению с 20 февраля. Зафиксировано 735 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 127 494 человека.

Теги: коронавирус, заболевшие, статистика, COViD-19



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4271

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети