Пермский край впервые занял третью строчку по суточному приросту заболевших COVID-19

Пермский край впервые занял третью строчку по суточному приросту числа заболевших COVID-19, сообщили Накануне.RU в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в регионе было зафиксировано 5 093 новых случая заболевания. Также сообщается, что за сутки в Прикамье в стационары госпитализировано 282 заболевших, 21 инфицированный умер. 5 520 человек за сутки выздоровели. Лечение в стационарах проходят 4 065 человек, из них у 323 состояние оценивается как тяжелое. 52 489 жителей края находятся на карантине. С начала пандемии в регионе заболели 287 951 человек, 205 268 человек выздоровели.

Лидером по суточному числу заболевших на сегодняшний день является Санкт-Петербург - 9 043 человек и Красноярский край - 5 297.

Москва, которая до 15 февраля лидировала в рейтинге по суточному приросту заболевших, в этот раз занимает шестое место по суточному приросту заболевших - 4 997 человек за сутки.

Всего в России выявлено 152 337 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 8 835 человек, на 14,82% меньше по сравнению с 20 февраля. Зафиксировано 735 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 127 494 человека.