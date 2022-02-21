21 Февраля 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

В районе аэропорта Донецка прогремел взрыв

Взрыв прогремел в районе донецкого аэропорта в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости.

Одиночный громкий хлопок был слышен на расстоянии нескольких километров. Подробности пока неизвестны, о жертвах не сообщается.

Ранее власти ДНР сообщили, что украинский диверсант подорвался на собственной взрывчатке в Донецке. Взрывное устройство, которое он пытался установить у входа на рынок в районе жд вокзала, сдетонировало.

Кроме того, украинская диверсионная группа подорвала склад ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР и попыталась выйти на границу с Россией. Сейчас группа блокирована, идет бой.

В субботу власти ДНР заявили, что предотвратили ряд украинских диверсий. Как сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, украинские диверсанты пытаются посеять панику и дестабилизировать ситуацию.

Также Басурин предупредил жителей о готовящихся террористических атаках и призвал проявлять бдительность.

Теги: аэропорт, донецк, взрыв



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