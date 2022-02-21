Законопроект Нарусовой о наказании за пытки "завернули" в комитете Крашенинникова

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул на доработку законопроект сенатора Людмилы Нарусовой об ужесточении наказания за пытки.

Комитету под руководством "единоросса" Павла Крашенинникова не понравилось, что у законопроекта Нарусовой нет отзывов правительства и Верховного суда России.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект за авторством Крашенинникова и коллеги Нарусовой – сенатора Андрея Клишаса, который, по сути, является альтернативой нарусовскому. Он предполагается, что пытки со стороны в том числе сотрудников правоохранительных органов будут наказываться лишением свободы на срок от 4 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Законопроектом также предусмотрено определение понятия "пытка".

В законопроекте Нарусовой пытки выделяются в самостоятельный состав преступления с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы. Законопроект о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволит обвиняемому отказаться в суде от данных на стадии досудебного разбирательства показаний, даже если они были даны в присутствии защитника.