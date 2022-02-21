В ЛНР прибыли более 400 добровольцев из России

Народная милиция ЛНР приняла в свои ряды уже более 400 добровольцев из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также прибывают добровольцы из других республик бывшего СССР.

Отмечается, что встать на защиту республики изъявили желание многие из тех, кто имеет боевой в 2014-2015 гг. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать оружие, прибыть в военкоматы.

Согласно указу о мобилизации в ЛНР, призыву на воинскую службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Однако сегодня Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет в связи с большим наплывом желающих среди таковых, заявил председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов.

Украинские войска продолжают обстреливать территорию ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня. Девять раз были обстреляны населенные пункты республики снарядами 120 мм, два мирных жителя погибли.