21 Февраля 2022
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Общество В бывшем СССР ДНР и ЛНР
ЛНР, Леонид Пасечник (2017) | Фото: lug-info.com

В ЛНР прибыли более 400 добровольцев из России

Народная милиция ЛНР приняла в свои ряды уже более 400 добровольцев из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также прибывают добровольцы из других республик бывшего СССР.
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Отмечается, что встать на защиту республики изъявили желание многие из тех, кто имеет боевой в 2014-2015 гг. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать оружие, прибыть в военкоматы.

Согласно указу о мобилизации в ЛНР, призыву на воинскую службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Однако сегодня Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет в связи с большим наплывом желающих среди таковых, заявил председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов.

Украинские войска продолжают обстреливать территорию ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня. Девять раз были обстреляны населенные пункты республики снарядами 120 мм, два мирных жителя погибли.

Теги: ЛНР, добровольцы



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