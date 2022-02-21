В Озерске суд заключил под стражу водителя, насмерть сбившего 14-летнюю девочку

Озерский городской суд заключил под стражу водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух девочек. Под арестом он пробудет два месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 19 февраля, около дома №16 по ул. Береговая в поселке Метлино.

Водитель автомобиля "Опель Астра" при выполнении обгона не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на несовершеннолетних сестер 2007 и 2005 годов рождения. Младшая девочка погибла. Ее 16-летняя сестра была госпитализирована в тяжелом состоянии. Девушка в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.