Оформить COVID-сертификат по антителам смогут не все россияне

В Минцифры России сообщили, что COVID-сертификаты о перенесенном заболевании по уровню антител можно получить только один раз и в случае, если ранее гражданину не выдавалось документов о болезни или вакцинации.

Напомним, с 21 февраля можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19. Сервис запущен на Госуслугах. Уточняется, что действует документ шесть месяцев.

Требований к уровню антител для получения сертификата и QR-кода, подтверждающих иммунитет к COVID-19, не существует. Как сообщил ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, достаточно будет просто их наличия.