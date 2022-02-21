На мантии судей в России за год тратят 165 миллионов рублей

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об обмундировании судей.

Документ был внесен Верховным судом РФ в Госдуму в прошлом году. Согласно законопроекту, суды получат право самостоятельно определять, как должен выглядеть судья, какая ему полагается форма (мантия) и сколько денег нужно выделить на это обмундирование. Сейчас судей одевают согласно постановлению, выпущенному еще в 90-е, а финансирует процесс Минфин.

Хотя комитет высказался за поддержку законопроекта, были и мнения против. Так, депутат от КПРФ Анжелика Глазкова возмутилась суммам, которые выделяются на судейские мантии. Например, в 2020 году на это было потрачено 165 млн руб. По мнению парламентария, это огромные деньги, которые нет смысла тратить на внешний вид судей, до которого никому нет дела. Ее позиция не была поддержана большинством.