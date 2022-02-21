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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, звонок Высокинскому (2020) | Фото: Накануне.RU

В штабе по развитию газификации Свердловской области сменился глава

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев возглавил региональный штаб по развитию газификации и газоснабжения. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.
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Изменения в руководстве штаба закреплены соответствующим распоряжением губернатора. Ранее главой штаба был министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. С чем связаны такие кадровые перестановки, в департаменте не уточнили.

Напомним, штаб по развитию газификации и газоснабжения был создан в Свердловской области в июле прошлого года. В его состав вошли представители федеральных и областных органов исполнительной власти, а также руководители газотранспортных и газораспределительных организаций, ведущих свою деятельность на Среднем Урале.

Незадолго до этого на "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина рассказала главе государства, что к ее участку не могут подвести газ, а дрова очень дорогие. По ее словам, на даче мэра, что находится по соседству, газ уже давно имеется. Путин обещал женщине решить ее проблему.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года срок программы газификации Свердловской области был впервые расширен до 10 лет.

Теги: штаб, газификация, Куйвашев, губернатор



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