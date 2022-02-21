Госдума продлила до 20 мая прием отзывов на законопроект о "реформе" местного самоуправления

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет принимать отзывы на законопроект Клишаса-Крашенинникова о местном самоуправлении до 20 мая. Об этом на заседании комитета сообщил его председатель и по совместительству соавтор документа Павел Крашенинников.

Он напомнил, что ранее было принято решение перенести рассмотрение законопроекта во втором чтении на июнь (конец весенней сессии Госдумы). По словам Крашенинникова, очень много вопросов вызывают статьи о разделении полномочий. "Вопросы финансов надо будет посмотреть с Минфином и правительством", - признал Кашенинников несовершенство своего детища.

В январе Госдума приняла документ в первом чтении. Противники принятия документа считают, что в отличие от предыдущей инициативы Клишаса-Крашенинникова (закон о региональной власти), новый законопроект будет гораздо более ощутим для граждан, хотя бы потому, что он предусматривает ликвидацию (путем присоединения) около половины муниципальных образований страны (сейчас их более 20 тыс.).