В Новосибирской области идет масштабная модернизация первичного звена здравоохранения

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор региона Андрей Травников обозначил приоритеты реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения региона в 2022 году. Доклад о ходе реализации программы представил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Масштабная программа была утверждена постановлением правительства региона от 14 декабря 2020 года и реализуется в регионе с 2021 года.

"Сегодня нам приходится работать в непростых макроэкономических условиях – несмотря на это, перед нами стоит задача реализовать программу в полном объеме и в срок. Призываю всех, в первую очередь министерство здравоохранения, своевременно готовить медико-технологические задания, закупочные процедуры. Это касается и глав муниципалитетов – в части своевременной подготовки, оптимального выбора земельных участков, оказания содействия в подключении к сетям. Минстрой Новосибирской области, УКС – необходимо каждый объект сопровождать, не допускать появления недобросовестных подрядчиков на реализации отдельных контрактов", – подчеркнул губернатор Андрей Травников в ходе совещания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, программа предусмотривает строительство и реконструкцию 20 объектов здравоохранения – строительство 16 объектов, среди которых врачебные амбулатории в с. Верх-Тула, д.п. Кудряовский, п. Мичуринский, ст. Мочище, п. Тулинский, с. Новолуговое, п. Садовый, поликлиник в р.п. Краснообск – самая большая поликлиника по данной программе, на 750 посещений в смену, г. Барабинск, с. Довольное, с. Криводановка, поликлинические отделения в п. Восход, г. Обь, мкр. «Дивногорский» и «Новомарусино», реконструкция 4 корпусов объектов здравоохранения в г. Чулым, р.п. Колывань, р.п. Краснозерское, 2 корпуса.

В рамках программы предусмотрен капитальный ремонт 23 объектов – врачебных амбулаторий в п. Красный Яр и с. Марусино (Новосибирский р-н), с. Андреевка (Баганский р-н), с. Новопичугово (Ордынский р-н), с. Шагалово, с. Прокудское и ст. Лесная Поляна (Коченевский р-н), ФАПов – с. Златоуст и с. Чемское (Тогучинский р-н), д. Осинцево (Чановский р-н), с. Верх-Алеус (Ордынский р-н), с. Белое и с. Михайловка (Карасукский р-н), д. Кузнецово и с. Ускюль (Татарский р-н), с. Павловка (Чистоозерный р-н), п. Березовка и с. Цветники (Здвинский р-н), п. Ленинский и п. Прогресс (Новосибирский р-н), поликлиническое отделение ГБ № 4.

Параллельно идет оснащение 64 медицинских организаций, закупается более 2 тысяч единиц технологического оборудования. Также 32 медицинские организаций оснащаются 425 автомобилями санитарного транспорта. Законтрактовано 624 единиц оборудования, в том числе 39 единиц «тяжелого» оборудования – 9 флюрографов, 11 маммографов, 19 рентген установок. На сегодняшний день все оборудование установлено и оказывает диагностическую медицинскую помощь жителям Новосибирской области. Также в регион поставлено 86 единиц санитарного транспорта.

Всего на реализацию программы, на период 2021-2025 год предусмотрено 10 млрд рублей. Объем финансирования из федерального бюджета составляет 94,7%.

В 2021 году в регионе завершается строительство врачебной амбулатории в с. Верх-Тула, в настоящий момент производится дооснащение медицинским оборудованием, техническая готовность здания составляет 100%, так же, как и станции скорой помощи. В ближайшие полтора месяца медицинское учреждение будет введено в эксплуатацию и начнет принимать жителей.

Завершены работы в поликлиническом отделении ГБ № 4, врачебных амбулаториях в п. Красный Яр, с. Новопичугово, ФАПах в с. Златоуст, д. Осинцево, с. Верх-Алеус, с. Шагалово. Продолжается ремонт врачебных амбулаторий в с. Марусино, с. Андреевка, ФАПов в с. Белое, с. Михайловка, д. Кузнецово, с. Павловка, п. Березовка.

В 2022 году в Новосибирской области планируется ввод в эксплуатацию врачебных амбулаторий в с. Верх-Тула, п. Ложок, д.п. Кудряшовский, п. Мичуринский, ст. Мочище, п. Тулинский, поликлинические отделения с. Криводановка, п. Восход (мкр. «Олимпийская слава»), мкр. «Дивногорский» и «Новомарусино», р.п. Краснообск, ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ». Завершается ремонт врачебных амбулаторий с. Марусино, с. Андреевка, ФАПов в с. Белое, с. Михайловка, с. Павловка, п. Березовка, п. Ленинский, п. Прогресс, с. Ускюль, с. Чемское.

Всего на реализацию мероприятий в 2022 году запланировано более 1,9 млрд рублей, за счет федерального бюджета – более 1,8 млрд рублей.