21 Февраля 2022
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Общество
Владимир Жириновский пришел в Госдуму в медицинских перчатках. (2020) | Фото: Госдума РФ

Жириновскому может понадобиться переливание крови, - Mash

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, сдал отрицательный тест на COVID-19, пишет Mash. Однако, по данным телеграм-канала, состояние политика все еще тяжелое.

Степень поражения легких Жириновского — 50-75%. Mash сообщает, что, якобы, у председателя партии выявили двусторонний отит и анемию средней степени.

По информации канала, специалисты пытаются поднять уровень железа препаратами, но, возможно, потребуется переливание крови.

В ЛДПР в очередной раз категорически опровергли информацию анонимных источников о состоянии Жириновского. В партии заявили РИА Новости, что он постепенно, но верно идет на поправку.

Ранее в пресс-службе ЛДПР анонсировали скорые заявления от лидера партии. Там отметили, что политик восстанавливается, "прогресс очевиден".

Напомним, 2 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу. Источники сообщали, что его состояние стабильно тяжелое.В Минздраве России ранее оценили 75-летнего политика состояние как "стабильное".

Теги: жириновский, коронавирус



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