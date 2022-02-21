В Москве задержали депутата гордумы Елену Янчук

Депутат Мосгодумы от КПРФ Елена Янчук сообщила о своем задержании. "Задержали полицейские на улице, долго не говорили зачем доставляют, потом фактически стали обвинять в организации какого-то митинга, никаких документов при доставлении не показали", - написала депутат в Telegram-канале.

Сейчас она находится в отделе полиции в Измайлово.

Янчук возмущается тем, что из нее делают преступницу, тогда как избиратели жалуются на реальные правонарушения, которыми никто не занимается: "Тем временем реальная преступность в районах растет: асоциальные элементы на в доме на К.Федина 13, закладчики, отказ в возбуждении дел (у меня есть такие обращения). Но особо опасный преступник почему-то я!".

Янчук была среди участников встречи с депутатами, которая проходила 12 февраля в Троицком лесу, где местные жители пытаются противостоять застройке лесопарка. Многие из участников встречи позже сообщали о визитах полиции.