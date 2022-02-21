Суд прекратил дело против бывшего зампредседателя ВЭБа Балло

Мещанский суд прекратил дело в отношении экс-замглавы правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и генерального директора лесоперерабатывающего предприятия "Аркаим" Александра Лепихова.

Как передает "Интерфакс", решение суд вынес по ходатайству защиты за истечением срока давности.

В июне 2021 года сообщалось об аресте Балло и бизнесмена из Хабаровского края Лепихова, обвиняемых в хищении у кредитной организации около 2 млрд рублей. Следствия считало, что Балло необоснованно выдал кредит лесоперерабатывающему предприятию, которым владел Лепихов. Фигуранты свою вину не признали.

В 2011 году в отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выданных ВЭБом компании "Евразийский". Он был задержан, но позднее освобожден под залог в $5 млн. В 2015 году дело было прекращено. В полиции заявили, что факт хищения не подтвердился.