В Югре открыли пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса

В Югре открылись пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Луганска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Пункты сбора гуманитарной помощи открыли во всех 22 муниципалитетах округа. В первую очередь необходимы питьевая вода, продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, средства ухода за детьми, детское питание. Принять участие в сборе гуманитарной помощи могут все жители автономного округа.

"В рекордные сроки мы организовали сбор гуманитарной помощи во всех муниципалитетах Югры. В ближайшее время будут отправлены две грузовые машины с продуктами питания и предметов первой необходимости, которые отправятся во вторник из Сургута и Нижневартовска. Сейчас мы проводим работу по организации отправок гуманитарного груза из соседних городов и поселков", - сообщил секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии Борис Хохряков.

Напомним, в случае необходимости, Югра примет и разместит 100 детей и 200 взрослых с детьми из Донецка и Луганска. Регион оперативно развернет пункты временного размещения для эвакуированных детей и взрослых. Соответствующие письма губернатор Наталья Комарова направила письма к врио министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну и губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Гуманитарный добровольческий корпус, штаб которого расположен в Югре, также сообщил о готовности оперативно включиться в работу и оказывать необходимую поддержку гражданам.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями началась 18 февраля. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область.