21 Февраля 2022
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Политика В России
волонтеры &quot;Единая Россия&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

В "ЕР" похвастались тем, как сделали из Нюты Федермессер сторонника ОНФ

В "Единой России" призвали свои общественные приемные активнее работать с НКО, хотя это часто бывает непросто. Тем не менее, в общественных деятелях руководство партии видит потенциальных сторонников, причем, - что важно – активных.

"Нюта Федермессер еще недавно критиковала нас и власть в целом. А сейчас, будучи вовлеченной, она не позволит никому критиковать ОНФ. Это кропотливая работа", - заявил на семинаре общественных приемных "ЕР" руководитель центрального исполнительного комитета партии Александр Седякин.

Анна Федермессер – общественный деятель, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", ныне – член центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Теги: единая россия, нюта федермессер, онф, нко, общественная приемная



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