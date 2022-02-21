В "ЕР" похвастались тем, как сделали из Нюты Федермессер сторонника ОНФ

В "Единой России" призвали свои общественные приемные активнее работать с НКО, хотя это часто бывает непросто. Тем не менее, в общественных деятелях руководство партии видит потенциальных сторонников, причем, - что важно – активных.

"Нюта Федермессер еще недавно критиковала нас и власть в целом. А сейчас, будучи вовлеченной, она не позволит никому критиковать ОНФ. Это кропотливая работа", - заявил на семинаре общественных приемных "ЕР" руководитель центрального исполнительного комитета партии Александр Седякин.

Анна Федермессер – общественный деятель, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", ныне – член центрального штаба Общероссийского народного фронта.