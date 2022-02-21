СК выявил девять эпизодов хищения денег у "Роскосмоса"

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о хищении денег у "Роскосмоса". По данным "Коммерсанта", субподрядчикам госкорпорации насчитали девять эпизодов мошенничества.

По версии следствия, бывший руководитель Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП) Василий Икомасов и его заместител Эдуард Родыч-Семенче при реализации многомиллиардных контрактов с "Роскосмосом" имитировали деятельность, похитив при этом около 15 миллионов рублей. Фигуранты дела лишь частично признают вину.

Напомним, в январе сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту хищения у "Роскосмоса" 5,4 млн рублей при исполнении договора о ротации американских членов экипажа МКС.

В 2019 году председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о миллиардных хищения в госкорпорации "Роскосмос". По его словам, расследованием хищений следователи занимаются уже пять лет и не видно "конца и края" этой работе.

В 2021 году в деле о хищениях у "Роскосмоса" более 600 млн рублей при проведении работ по модернизации, которое расследуется с 2019 года, появились фигуранты.