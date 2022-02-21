21 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Житель Челябинска, избивавший пожилую мать, получил срок в колонии

Жителя Челябинска приговорили к 6,5 годам в колонии общего режима за истязание престарелой матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина систематически избивал свою 87-летнюю мать и угрожал ей физической расправой. Кроме того, он принуждал женщину к даче ложных показаний в целях сокрытия своего противоправного поведения.

В суде обвиняемый вину не признал. Он заявил, что пожилая женщина самостоятельно падала и билась о предметы мебели в силу своего возраста.

Однако родственники подтвердили слова пенсионерки. Они заявили, что мужчина пил и бил свою мать. Женщина даже обращалась в больницу. Оказать сопротивление своему сыну она не могла.

Теги: суд, колония, приговор,



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