Житель Челябинска, избивавший пожилую мать, получил срок в колонии

Жителя Челябинска приговорили к 6,5 годам в колонии общего режима за истязание престарелой матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина систематически избивал свою 87-летнюю мать и угрожал ей физической расправой. Кроме того, он принуждал женщину к даче ложных показаний в целях сокрытия своего противоправного поведения.

В суде обвиняемый вину не признал. Он заявил, что пожилая женщина самостоятельно падала и билась о предметы мебели в силу своего возраста.

Однако родственники подтвердили слова пенсионерки. Они заявили, что мужчина пил и бил свою мать. Женщина даже обращалась в больницу. Оказать сопротивление своему сыну она не могла.