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Общество Пермский край
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье экс-чиновница через суд изменила причину увольнения

Глава одного из отделов администрации через суд смогла изменить причину увольнения, сообщили Накануне.RU в управлении ФССП по Пермскому краю.

Пострадавшая работала начальником отдела администрации Большесосновского муниципалитета. Во время реструктуризации администрации сотруднице вручили уведомление о переименовании её должности и изменении зарплаты. С нововведениями глава отдела была согласна и добровольно расписалась в необходимых документах.

Через несколько месяцев выяснилось, что должность, которую имела работница, закрыли из-за сокращения штата. Заявление на перевод на нижестоящую должность сотрудница подписывать отказалась. После этого её уволили за "отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора".

Теперь уже экс-работница администрации обратилась в суд, посчитав, что в сложившейся ситуации её должны были уволить из-за сокращения численности или штата работников организации. Это давало ей право на денежную компенсацию. Суд счёл требования пострадавшей обоснованными, постановил внести изменения в трудовую книжку, а также выплатить истице 150 тыс. руб. Администрация муниципального образования выполнила требования неимущественного характера. Исполнительные производства о взыскании денег находятся на контроле у судебных приставов.

Теги: Большесосновский муниципалитеь, увольнение, компенсация



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