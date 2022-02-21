Минобороны Австралии обвинило ВМС Китая в "лазерной атаке" на самолёт

Австралия обвинила Китай в использовании военного лазера.

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"Два китайских военно-морских корабля, в том числе эсминец с управляемыми ракетами, во время перехода через Торресов пролив в Коралловое море в прошлый четверг предприняли атаку на самолёт RAAF P8 P-8A Poseidon с помощью лазера военного класса", - говорится в сообщении министерства обороны Австралии.

Глава этого ведомства Питер Даттон заявил, что лазерная атака подвергла опасности экипаж "Посейдона" из десяти человек.

Это уже не первое подобное сообщение. В феврале 2020 года такой же патрульный самолёт P-8A “Посейдон” якобы ослеплялся лазером с китайского эсминца над международными водами примерно в 380 милях к западу от Гуама. В 2018 г. американцы заявляли о применении китайской стороной лазера над базой в Джибути.

В данном случае, как сообщает Global Times, у северного побережья Австралии действуют эсминец "Хэфэй" и десантный корабль "Цзинганшань". Они оснащены лазерными дальномерами. В то же время издание отмечает, что самолёт гораздо быстрее и маневреннее, чем корабли, поэтому сложно представить, как китайские моряки могли бы его ослепить.

Не исключено, что эти обвинения служат для Австралии способом показать своё беспокойство активизацией ВМС НОАК в южной части Тихого океана. В данный момент ещё два китайских боевых корабля находятся на островах Тонга, куда они доставили гуманитарную помощь.