21 Февраля 2022
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Политика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

"ЕР" рассчитывает привлечь в ходе президентской кампании недовольных: "Это огромная аудитория"

В "Единой России" планируют в ходе президентской предвыборной кампании 2024 года активно работать с жалобщиками, недовольными гражданами, которые приходят со своими проблемами в общественные приемные партии.

Примечательно, что в "ЕР" публично не говорят о том, под чье имя готовится кампания – звучит формулировка "наш кандидат".

"Начался старт президентской кампании. И начинается активная избирательная кампания 2022 года. Нужна будет поддержка нашего кандидата общественными приемными", - анонсировал работу руководитель центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александр Сидякин.

На семинаре общественных приемных партии Сидякин рассказал о стратегии работы с недовольными гражданами, которые приходят жаловаться: "Это наша аудитория. Это "теплые контакты", их нужно удерживать в базах, удерживать их лояльность. Начиная банальными поздравлениями с праздниками и рассылкой нашего дайджеста и заканчивая вовлечением в активности. Это сотни тысяч людей в год, это огромная аудитория, огромный ресурс", - отметил Сидякин.

Теги: единая россия, президентская кампания, недовольные, жалобы, общественные приемные, александр сидякин



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