Серебряные призеры Олимпиады в биатлонной эстафете возвращаются в Екатеринбург

Завтра, 22 февраля, в Екатеринбург возвращаются серебряные призеры Олимпийских игр-2022 в женской биатлонной эстафете 4х6 км Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, спортсменки прилетят в уральскую столицу глубокой ночью. В международном аэропорту Кольцово девушек лично встретит министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Напомним, на прошлой неделе российские биатлонистки завоевали серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина с одним штрафным кругом проиграли только сборной Швеции.

По итогам игр российская сборная стала девятой в медальном зачете Олимпиады-2022. Всего у россиян 32 медали – из них шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.