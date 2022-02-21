21 Февраля 2022
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Общество В России
эвакуация, Донецк, Луганск, ДНР, ЛНР (2022) | Фото: mchs.gov.ru

Из Донбасса в Россию прибыла уже 61 тысяча беженцев

Около 61 тысячи человек из ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией - это данные на утро понедельника, 21 февраля. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

По его словам, за сутки из Ростовской области было отправлено девять поездов с беженцами из Донбасса в другие регионы России, передает ТАСС.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей.

Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, Югра.

Из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в Ростовской, Воронежской, Пензенской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера.

Теги: донбасс, беженцы, россия, мчс



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