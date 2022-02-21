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Общество Свердловская область
Олег Чемезов (2021) | Фото: Накануне.RU

Вице-губернатор Чемезов разъяснил свои слова о современных девушках и мигрантах

После того, как вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов разрешил себе высказаться о внешнем виде современных девушек, пользователи социальных сетей пошли штурмом на чиновника. Главным фактором недовольства стала проблема с мигрантами и недавний инцидент с избиением молодой девушки и ее матери подростками-азербайджанцами: именно на этом фоне Чемезов заявил, что девушки сейчас иногда сами создают образ легкодоступных.

Вице-губернатору пришлось сделать отдельный пост в Instagram, в котором он попытался разъяснить свою позицию.

"Моя пятничная встреча с диаспорами вызвала много эмоций и рассуждений. Хочу рассказать от первого лица. Категорически не допускаю мысли в мужской голове о дозволенности бить женщину, презираю таких…До диаспор была доведена ясная позиция: такие поступки не останутся безнаказанными. Они будут иметь жесткие правовые последствия и для тех, кто их совершает, и для их родственников, а также для тех, кто помогает им в нашей стране легализоваться незаконным способом. И последнее: те, кто приезжает к нам, должны жить по нашим правилам и законам, и мы никому не позволим менять наши культурные ценности", - заявил Чемезов.

Он также добавил, что в любой религии семья является основой нравственного воспитания и именно семья формирует взаимоотношения между мальчиками и девочками. В связи с этим к разговору были приглашены все диаспоры.

Напомним, что свое недовольство касательно слов чиновника ранее высказал депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

"Вот говорит это вроде бы русский чиновник. А стыдно за его слова мне, человеку не русскому, то ли татарину, то ли таджику (со мной в Кабуле местные все время пытались на узбекском или дари говорить). Какая-то потрясающе дикая история. Распоясавшиеся подростки из мигрантов избивают русских женщин. Когда скандал не удается замять, начинается некая чиновничья работа, результат которой это вывод, что русские девушки неправильно одеваются. А диаспоры их научат правильно", - заявил депутат.

Теги: Чемезов, мигранты, женщина, девушка



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