В Челябинске из-за потепления обследуют ледовый городок

В Челябинске сегодня будут обследовать ледовой городок на площади Революции. После этого будет принято решение о его демонтаже, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Сергей Авдеев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня в связи с плюсовыми температурами мы обследуем ледовый городок и будем определяться с датой демонтажа во избежание таяния фигур", - рассказал он.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила главам районов обследовать свои городки, чтобы не возникало опасностей для посетителей.