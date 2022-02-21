21 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
Обрушение стены в ледовом городке (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске из-за потепления обследуют ледовый городок

В Челябинске сегодня будут обследовать ледовой городок на площади Революции. После этого будет принято решение о его демонтаже, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Сергей Авдеев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня в связи с плюсовыми температурами мы обследуем ледовый городок и будем определяться с датой демонтажа во избежание таяния фигур", - рассказал он.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила главам районов обследовать свои городки, чтобы не возникало опасностей для посетителей.

Теги: ледовый городок, демонтаж,



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