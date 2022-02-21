США планируют ввести ограничения на международные транзакции российских банков, - Reuters

Администрация США подготовила санкции против России, которые предусматривают запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков, сообщают источники Reuters.

Подчеркивается, что речь идет о "предварительном" пакете мер, который будет задействован в случае "вторжения России на Украину".

Помимо этого, США намерены включить в черный список еще несколько российских физических лиц и компаний, пишет Regnum.

20 января президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом. По его словам, в то же время подобные санкции могут негативно сказаться на американской мировой экономике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у руководства России есть план действий на случай введения США запрета российским банкам выполнять ряд операций в долларах.