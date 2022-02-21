"Сортировка – чуть ли не гетто": Варламов о нападении мигрантов в Екатеринбурге

Известный блогер Илья Варламов высказался о нападении мигрантов на педагога и ее дочь в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось вечером 11 февраля на улице Пехотинцев: пятеро подростков-мигрантов стали приставать в автобусе к девушке, снимать у нее шапку и наносить пощечины. Испугавшись, она позвонила маме-педагогу и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не смогла остановить агрессоров, которые избили обеих.

Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который потребовал немедленно возбудить дело и найти нападавших. Впоследствии были задержаны двое подозреваемых – студенты одного из колледжей столицы Урала. Сейчас оба находятся под арестом.

В новом выпуске своего шоу "Че происходит" Илья Варламов назвал нападавших "гопниками".

"Интересно, если бы нападавшие были россиянами – не было бы такой огласки? И вот так же быстро бы нашли? Кстати, все это случилось в микрорайоне Сортировка. В Екатеринбурге он считается чуть ли не гетто, где живут мигранты. Местные жители неоднократно просили и полицию, и губернатора навести порядок. В 2020 году там случились массовые драки между уроженцами Таджикистана и Киргизии", - рассказал Варламов.

Напомним, что сейчас силовики устанавливают других возможных соучастников нападения на педагога и ее дочь.