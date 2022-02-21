Доходы региональных бюджетов выросли на 18% за год – СМИ

Доходы региональных бюджетов (регионы + муниципалитеты) в 2021 году выросли на 18% - до 17,55 трлн руб., пишет РБК, ссылаясь на данные Федерального казначейства.

При этом впервые за семь лет бюджетные поступления сократились относительно ВВП и составили 13,4% от внутреннего валового продукта (это произошло из-за инфляции).

Почти все российские регионы показали рост бюджетных доходов в прошлом году. Наибольший прирост продемонстрировали Липецкая, Тюменская и Вологодская области — на 49, 43 и 39% соответственно. Исключением стали два региона — Республика Крым и Чукотский автономный округ.