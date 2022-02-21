21 Февраля 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Пустое кресло (2017) | Фото: pg21.ru

В Пермском крае назначили исполняющего обязанности министра культуры

Экс-директор театра оперы и балета им. Чайковского Алла Платонова стала и.о. министра культуры Прикамья, сообщает "Ъ" со ссылкой на свой источник.

Сегодня утром на общем собрании Платонова была представлена коллективу ведомства в качестве руководителя.

Напомним, должность министра культуры Пермского края стала вакантной в конце прошлого года, после ухода из ведомства Вячеслава Торчинского. Слухи об уходе Торчинского с поста главы краевого минкульта появились еще в ноябре. Однако ранее официально информацию не подтверждали. Исполняющей обязанности министра была назначена заместитель господина Торчинского Марина Илюхина. Среди кандидатов на должность главы минкульта называли также исполнительного директора Пермского академического Театра-Театра Егора Мухина.

Теги: Алла Платонова, министр культуры, назначение



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