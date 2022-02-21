21 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область
ДТП с трамваем. (2021) | Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области

В центре Екатеринбурга на полчаса остановилось движение трамваев

Сегодня утром в центре Екатеринбурга снова встали трамваи. В этот раз виной стали технические неполадки - по словам водителя, сломался вагон, из-за чего движение по обе стороны Ленина было приостановлено. Инцидент произошел на кольце возле Гостиницы Исеть.

Как сообщили Накануне.RU в Гортрансе Екатеринбурга, движение было восстановлено в 10.35 утра. Общественный транспорт простоял 25 минут. Технически неисправный вагон сейчас направляется в депо.

Инцидент с трамваем произошел и утром 16 февраля, когда движение к центру Екатеринбурга было парализовано из-за сошедшего с рельсов вагона. При этом в Гортрансе не подтвердили данную информацию, сообщив, что трамвай всего лишь наткнулся на препятствие, что и создало затор.

Напомним, что с недавнего времени проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожал до 32 рублей. При этом, имея проездной, горожане могут свободно пользоваться услугой "Электронный пересадочный проездной": на три вида транспорта (кроме трамвая) на 30 минут с момента начала первой поездки будет стоить 32 рубля. На четыре вида транспорта на 60 минут с момента начала первой поездки – 62 рубля.

Теги: Екатеринбург, трамваи, движение, Ленина



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