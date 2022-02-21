21 Февраля 2022
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Экономика В России
гробы, ритуальные услуги, похороны, смерть (2015) | Фото:ritualnoe-bjuro.ru

Оборот похоронного бизнеса в 2021 году в России вырос до рекордных 80,4 млрд рублей

Оборот российского рынка ритуальных услуг в 2021 году вырос на 12,5% год к году, до 80,4 млрд рублей. Это самый большой рост за семь лет – в 2013 году прирост выручки похоронного бизнеса составил 14,3%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата.

При этом смертность в 2021 году выросла на 15,1% год к году, до 2,44 млн человек. Участники рынка связали различие в цифрах в приросте двух показателей с желанием россиян сэкономить на услугах по погребению, а эксперты - с ростом теневых доходов.

Самый большой рост рынка произошел в Подмосковье, где в 2021 году общая выручка ритуальных компаний выросла на 53%, до 6,3 млрд рублей. В остальных регионах прирост составил от 5-15%.

Московские ритуальные компании выручили 9,5 млрд рублей, что только на 6,8% больше год к году. При этом в столице смертность выросла на 15% (172 тысячи умерших), а в Подмосковье — на 10% (125 тысяч умерших).

Такая динамика объясняется тем, что москвичи все чаще стали хоронить своих родственников в Подмосковье, где ценник за место на кладбище в среднем меньше почти в три раза. На кладбищах Москвы участок стоит не менее 200 тысяч рублей, в области - 70 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, в Госдуме готовится законопроект о похоронном деле. Предлагается создать единый реестр похоронных контор и лицензировать деятельность ритуальных компаний с возможностью формирования тарифов на захоронение органами местного самоуправления. Словом, похороны вновь должны стать "госуслугами", без излишних частных поборов. На деле россиян может ожидать резкое повышение стоимости похоронных услуг, эта волна прокатится от Москвы по всей России, принося цены на подзахоронение — около 100 тыс. руб., на захоронение от 400 тыс., и таким образом, ритуальный рынок проваливается в новые 90-е.

Теги: похоронный бизнес, ритуальные услуги



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