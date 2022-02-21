В Пензенской области введен режим ЧС из-за прибытия беженцев с Донбасса

Власти Пензенской области ввели режим ЧС в связи с прибытием на территорию региона беженцев с Донбасса.

"Режим позволит обеспечить социальную защиту жителей Донецкой и Луганской областей, организовать для них условия временного проживания на территории Пензенской области", - говорится в сообщении на официальном портале правительства региона.

Беженцев планируют временно трудоустроить, людей с детьми дошкольного возраста обеспечат местами в детских садах. Школьников отправят учиться в местные школы.

"Также будет организована работа по медобеспечению прибывающих лиц, приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические предосторожности", - заявили в правительстве региона.

Беженцев из ЛНР и ДНР в минувшие выходные начали принимать несколько западных российских регионов, большая часть людей прибывает в Ростовскую область.