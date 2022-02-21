При обстреле территории ЛНР украинскими военными погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли в результате обстрелов территории ЛНР украинскими силовиками. Полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе "ЛАДА". Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Населенные пункты ЛНР, начиная с 00:00 мск 21 февраля, были обстреляны ВСУ девять раз. При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, запрещенные Минскими соглашениями, пишет Regnum.

На Славяносербском направлении боевики обстреляли населенный пункт Пришиб. В результате обстрелов был разрушен жилой дом, один мирный житель получил тяжелую травму.

В населенном пункте Знаменка были повреждены крыши и остекление двух жилых домов, двое мирных жителей получили осколочные ранения.

20 февраля народная милиция Луганской народной республики сообщила о гибели двух мирных жителей в семи километрах от границы с Россией.

Как говорится в сообщении, гибель мирных жителей произошла в результате "агрессии киевских боевиков" - при попытке прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Пионерское. Разрушено пять жилых домов. В ЛНР уточнили, что атака была отражена, противник был отброшен на ранее занимаемые позиции.